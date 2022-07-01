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18 Yaş Altı Avrupa Beyzbol Şampiyonası

AA - Musa Samur - Spor
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18 Yaş Altı Avrupa Beyzbol Şampiyonası

18 Yaş Altı Avrupa Beyzbol Şampiyonası'nda kalifikasyon maçları, İsveç'te oynanacak.

18 Yaş Altı Avrupa Beyzbol Şampiyonası'nda kalifikasyon maçları, İsveç'te oynanacak.

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sundyberg kentinde 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak kalifikasyon mücadelesi, 9 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Milli takım, organizasyonda İsviçre, İngiltere, Polonya ve İsveç ile karşılaşacak.

AA / Musa Samur - Spor

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