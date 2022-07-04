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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı

AA - Emre Doğan - Spor
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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı.

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı.

Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda 48 ülkeden toplam 992 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın ilk gününde 22 branşta seçmeler yapılacak. Bu müsabakaların 11'inde Türk atletleri, finale çıkma mücadelesi verecek.

AA / Emre Doğan - Spor

Atletizm İsrail Kudüs Spor Haberler

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