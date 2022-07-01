18 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, İsrail'e geldi

İsrail'de 4-7 Temmuz tarihlerinde 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafilesi, ülkeye ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi, Ben Gurion Havalimanı'nda Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Fazıl Şekerci karşıladı.

Milli kafile, buradan karayoluyla Kudüs'te konaklayacağı otele hareket etti.

Türkiye, üçüncü kez düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bugüne kadar 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya elde etti.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular ve branşları şöyle:

Erkekler

100 metre: Melih Candaş, Taha Özal

200 metre: Taha Özal, Yusuf Sanğu

400 metre: Alişan Alphan, Ömer Faruk Esen

800 metre: Muhammed Mustafa Arslan, Muhammet Köroğlu

Bin 500 metre: Batuhan Eser, Yusuf Talha Toprak

3 bin metre: Utku Göler, Caner Can Tunçtan

2 bin metre engelli: Furkan Mutlu, Cuma Özcan

110 metre engelli: Demirhan Özmen, Yakup Efe Suratlı

400 metre engelli: Doğukan Altıntaş, Mustafa Çinpolat, Hürkan Koç

Yüksek atlama: Mehmet Eren Karayaz, Deniz Kaan Kartal

Üç adım: Arda Umunç

Gülle atma: Mehmet Mahsun Er, Ali Peker

Çekiç atma: Yusuf Bozkaş, Habib İslam Kurt

10 bin metre pist yürüyüş: Şeyhmus Çapat, Mehmet Güngör

Kadınlar

100 metre: Mira Akan, Zeynep Kaya

200 metre: Zeynep Kaya

400 metre: Aysel Önder, Edanur Tulum

800 metre: Dilek Koçak, Behiye Yavaşça

1500 metre: Ayça Fidanoğlu, Dilek Koçak

3 bin metre: Hatice Kılıç, Edibe Yağız

2 bin metre engelli: Selen Canlı, Ceren Kılıç

100 metre engelli: Elif Ilgaz, Defne Tuna

400 metre engelli: Gülşah Cebeci, Elif Ilgaz

Sırıkla atlama: Cemile Güner

Disk atma: Sudenaz Çetin, Şeyma Yıldırar

Cirit atma: İrem Batu

5 bin metre pist yürüyüş: Esra Bingöl, Tülin Ek

Türkiye, ayrıca erkeklerde ve kadınlarda karışık bayrak takım yarışında da mücadele edecek.