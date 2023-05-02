18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın ilk etabı Antalya'da yapılacak

18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın ilk etabı, 5-7 Mayıs'ta Antalya'nın Konyaaltı ve Kemer ilçelerinde gerçekleştirilecek.

Antalya Valiliğinin himayesinde Türkiye Yüzme Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliği ve koordinasyonu içerisinde organize edilecek şampiyonanın açılışı, Konyaaltı Plajı'nda düzenlenecek.

Bu yıl "Skoda Turkuaz Yüzme Serisi" adıyla Antalya, Bodrum, Göcek ve Marmaris'te seri halinde yapılacak şampiyona, Antalya'dan başlayacak. Üç günde 8 parkurda 2 bin 200'e yakın yüzme sevdalısı, Konyaaltı Plajı, Phaselis Antik Kenti ve Tekirova Üç Adalar'ın turkuaz sularında kulaç atacak.

Yüzmenin her yaşta yapılabilecek çok özel, olimpik bir spor branşı olduğuna dair farkındalığı artırma amacını benimseyen organizasyon kapsamında, 5 Mayıs'ta Arena AquaKids Yüzme, Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası 1K, Shell 100. Yıl Gece Yüzme etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

6 Mayıs'ta Tekirova'daki Martı Myra Oteli Plajı'nda, Martı Myra Açık Su Yüzme Şampiyonası 5K, Skoda Karoq Açık Su Yüzme Şampiyonası 2K, Jotun 4x500m Bayrak Yarışı düzenlenecek.

Organizasyonun son gününde ise Kemer, Tekirova ve Üç Adalar'da Skoda Kodiaq Açık Su Yüzme Şampiyonası 3K, Jotun 4x500m Bayrak Yarışı yapılacak.

Dünya ve Avrupa şampiyonu ünlü İngiliz rekortmen yüzücü Ben Proud'un katılacağı Shell 100. Yıl Gece Yüzme etkinliği, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Sporcuların yıl boyunca gösterdikleri performansı ayrı bir kategori olarak değerlendiren, 2023 yılında elde edilen toplam süreler dikkate alınarak "2023 Yılının Şampiyonları"nın belirleneceği Skoda Turkuaz Yüzme Serisi, Aquamasters yarışlarında kulaç atacak sporcuların şampiyonanın diğer etaplarına da katılması için bir cazibe unsuru oluşturacak.