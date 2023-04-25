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18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası 5-7 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak

18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası 5-7 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak

Spor Haberleri

18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde 5-7 Mayıs'ta düzenlenecek.

18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde 5-7 Mayıs'ta düzenlenecek.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Tekirova Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, ulusal ve uluslararası organizasyonların ilçeye katkısının büyük olduğunu söyledi.

Turizm sezonunda daha fazla alternatif organizasyonlara ev sahipliğinin önemine değinen Çam, Kemer Kaymakamlığı koordinesinde yapılacak yüzme yarışlarına katılacak sporculara başarı diledi.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel de şampiyona kapsamındaki yarışlar ve parkurları hakkında bilgi verdi.

18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Antalya Kemer Spor Haberler

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