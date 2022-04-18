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18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi

Öznur Kablo Yeni MalatyasporTRABZONSPORBordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

TRABZONSPOR

Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. 

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlı takım günü izinli geçirecek 

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürecek.

AXA SİGORTA EFELER LİGİ

15.00 Halkbank - Arkas Spor

20.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Ziraat Bankkart


Demirören Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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