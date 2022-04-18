18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Öznur Kablo Yeni MalatyasporTRABZONSPORBordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
TRABZONSPOR
Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞSiyah beyazlı takım günü izinli geçirecek
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürecek.
AXA SİGORTA EFELER LİGİ15.00 Halkbank - Arkas Spor
20.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Ziraat Bankkart
Demirören Haber Ajansı / Spor