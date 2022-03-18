18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kültür Parkında düzenlenen törende, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Nizip Belediye Başkan vekili Salih Uygur tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan törenin ardından Nizip Asri Mezarlığı'na geçen protokol üyeleri, şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlikteki tören, İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik tarafından okunan duayla son buldu.

Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden program ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.