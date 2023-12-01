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18 kişinin dolandırılmasıyla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın tehdit edildiği görüntüleri ortaya çıktı

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Eski futbolcuların da bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırılmasıyla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın tehdit edilerek çekildiği öne sürülen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Erzan'ın tehdit altında olduğu ve dolandırıcılık olayıyla ilgili ifadeler verdiği görülüyor.

ARALARINDA eski futbolcularında da bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırılmasıyla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın tehdit edilerek çekildiği öne sürülen görüntüleri ortaya çıktı.

Banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklandığı dolandırıcılık olayıyla ilgili, Erzan verdiği ifadede tehdit edildiğini söylemişti. Erzan'ın tehdit altında çekildiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, boş bir arazide olduğu görülen aracın içinde bulunan Erzan'ın gözlerinin şiş olduğu görülüyor. Araçta bulunan kişi yada kişilerin söylediklerini Erzan'a tekrarlatıp kayda alıyor. Erzan videoda, 'Merhaba Süleyman amca, sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinde bir çıkarı yok. Tamamen bana yardım etmek amacıyla yaptılar. Senden çok rica ediyorum onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Hemen onları lütfen iade et. Hiçbir şey yok çünkü diyor. Görüntüde araya giren bir kişi, Bir kuruş para almadığımı da söyle dedikten sonra Erzan, Moci bir kuruş para almadı. Nazlı'da ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Seçil Erzan Banka Dolandırıcılık Tutuklama Güvenlik Suç Futbol Spor Haberler

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