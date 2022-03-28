18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi - Haberler

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18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlikspor arasında oynanan ve toplamda çıkan 18 kırmızı kart nedeniyle tamamlanamayan müsabaka sonrası Diyarbakır ekibinin futbolcuları, Gençlik Merkezi Sentetik Saha soyunma odasını tanınmaz hale getirdi.

DİYARBAKIR (İHA) - Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlikspor arasında oynanan ve toplamda çıkan 18 kırmızı kart nedeniyle tamamlanamayan müsabaka sonrası Diyarbakır ekibinin futbolcuları, Gençlik Merkezi Sentetik Saha soyunma odasını tanınmaz hale getirdi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında oynanan ve 4-1 Fırat Üniversitesi GSK'nın üstünlüğüyle devam ederken yaşanan olaylardan dolayı tamamlanamayan Bismil 1936 Gençlikspor maçı sonrası Diyarbakır ekibi, Gençlik Merkezi Sentetik Saha soyunma odasını tanınmaz hale getirdi. Toplam 18 kırmızı kartın çıktığı ve tekme - tokatlı kavganın yaşandığı maçın ardından hıncını soyunma odasından alan Bismil 1936 Gençlikspor futbolcuları taş üstünde taş bırakmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç sonucu ve yaşanan olaylar karşısında nasıl yaptırımlar uygulayacağı büyük merak konusu. - ELAZIĞ

18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fırat Üniversitesi, Diyarbakır, Amatör Lig, gençlik, Spor, Haberler

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