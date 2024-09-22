18. Kayseri Erciyes Cup Turnuvası Sonuçlandı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 18. Kayseri Erciyes Cup hazırlık turnuvası sona erdi. Turnuvada Emlak Konut, Bursa Ant Spor'u mağlup ederken, ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'a yenildi.
KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde bu sene 18'incisi yapılan Kayseri Erciyes Cup hazırlık turnuvası, oynanan 2 müsabakanın ardından sona erdi.
Bu sene 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın son gününde 2 maç oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Emlak Konut, Bursa Ant Spor'u 99 – 63'lük skorla mağlup etti. İkinci müsabakada ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'a 72 -51'lik skorla yenildi. Müsabakanın tamamlanmasıyla 18'inci Erciyes Cup, sona erdi.