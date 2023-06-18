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Milli Takımlarımızın Maç Programı

Milli Takımlarımızın Maç Programı

Spor Haberleri

p>Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme ve Enis Destan DHA'ya açıklamalarda bulundu.

p>Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme ve Enis Destan DHA'ya açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE - GALLER MAÇINA DOĞRU

18.45 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

19.30 Ay-yıldızlılar son çalışmasını gerçekleştirecek.

GALLER CEPHESİ

17.00 Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Rob Page ve bir oyuncusu basın toplantısına katılacak.

18.00 Konuk ekip hazırlıklarını tamamlayacak.

BASKETBOL

21.45 FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Slovakya ile karşılaşacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

16.00 Hollanda - İtalya (3/4.'lük)

21.45 Hırvatistan - İspanya (FİNAL)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Levent Sürme Galler Futbol Spor Haberler

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