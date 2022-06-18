18 Haziran Cumartesi Spor Gündemi Milli halterci Muhammed Furkan: Büyükler Avrupa şampiyonluğunu seri haline getirdim"Yıldızlar Avrupa şampiyonası ile maceram başladı""Gençler bu branş için acıya dayanmayı öğrenmeli""Halterin boyu kısaltma gibi mantığı olamaz""Talat Ünlü hocamız gençlere fırsat sundu"TRANSFER DÖNEMİ... Milli halterci Muhammed Furkan: Büyükler Avrupa şampiyonluğunu seri haline getirdim "Yıldızlar Avrupa şampiyonası ile maceram başladı" "Gençler bu branş için acıya dayanmayı öğrenmeli" "Halterin boyu kısaltma gibi mantığı olamaz" "Talat Ünlü hocamız gençlere fırsat sundu" TRANSFER DÖNEMİ RESMEN AÇILDI Türkiye'de 17 Haziran itibarıyla transfer sezonu resmen başladı. İlk transfer ve tescil dönemi 8 Eylül Perşembe günü sona erecek. FENERBAHÇE Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. GALATASARAY 16.00 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yöneticiler, Anıtkabir'i ziyaret edecek. BEŞİKTAŞ Romain Saiss transferini resmiyete döken Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, düşünmek için birkaç gün izin isteyen Hollandalı Weghorst'tan gelecek cevaba göre harekete geçecek. TRABZONSPOR Bordo-mavililerde transfer çalışmaları sürüyor. VOLEYBOL Erkekler Altın Avrupa Ligi Yarı Final 21.00 Türkiye - Hırvatistan - A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının 2'nci maçında Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu. Milliler, 3'üncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 16.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atletizm Pisti Açılışı ve Konya Olimpik Havuz İncelemesi gerçekleştirecek. 18.00 Bakan Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. KÜREK YARIŞLARI 12.00 Uluslararası Haliç Kürek Yarışları (Golden Horn Rowing Cup) başlayacak. Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 Demirören Haber Ajansı / Spor Muhammed Furkan Talat Ünlü Spor Haberler

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