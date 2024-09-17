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18. Erciyes Cup Basketbol Turnuvası Başlıyor

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Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliği yaptığı 18. Erciyes Cup, 18-21 Eylül tarihleri arasında 4 takımın katılımıyla KadirHas Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuva, sporseverler için ücretsiz izlenebilecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 18.'si oynanacak olan Erciyes Cup, yarın iki önemli maç ile başlayacak.

Erciyes Cup Basketbol Turnuvası, 18-21 Eylül tarihleri arasında 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Melikgazi Kayseri Basketbol takımının ev sahipliği yapacağı turnuvaya Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray, Emlak Konut ve Danilo's Pizza Bursa takımları katılacak. KadirHas Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabakaları sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Takımlar için sezon öncesi son ciddi prova özelliği taşıyan turnuvanın programı ise şu şekilde:

18 Eylül Çarşamba

16.00 Galatasaray-Danilo's Pizza Bursa

18.30 Emlakkonut-Melikgazi Kayseri Basket

19 Eylül Perşembe

16.00 EmlakKonut-Galatasaray

18.30 Melikgazi Kayseri Basket-Danilo's Pizza Bursa

21 Eylül Cumartesi

16.00 Danilo's Pizza Bursa-EmlakKonut

18.30 Melikgazi Kayseri Basket-Galatasaray - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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