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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 müsabakada madalyalar sahiplerini buldu.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 müsabakada madalyalar sahiplerini buldu.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 7. gününde erkekler ve kadınlarda 200 metre finalleri koşuldu.

Erkekler yarışında ilk üç sıra ABD'li atletlerin oldu. Noah Lyles, müsabakada 19.31 saniyeyle altın madalyaya ulaştı. Bu mesafede üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Lyles, Jamaikalı sporcular Usain Bolt (19.19) ve Yohan Blake'in (19.26) ardından 200 metrede tarihin en iyi 3. derecesine imza attı.

Yarışta Kenneth Bednarek 19.77'lik derecesiyle gümüş, Erriyon Knighton da 19.80'lik zamanıyla bronz madalya aldı.

Kadınlarda ise Jamaikalı Shericka Jackson, 21.45 saniyeyle altın madalyaya ulaştı. Jackson, kadınlarda 21.34 saniyeyle dünya rekorunu elinde bulunduran ABD'li Florence Griffith-Joyner'dan sonra tarihin en iyi ikinci süresini elde etti.

Bir diğer Jamaikalı atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce, 21.81'lik süresiyle gümüş, Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith, 22.02'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bu arada Shelly-Ann Fraser-Pryce, dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 13'e çıkardı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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