18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 disiplinde madalyalar sahiplerini buldu. 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 disiplinde madalyalar sahiplerini buldu. ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 6. gününde 3000 metre engelli ve disk atmada madalya mücadeleleri yaşandı. Kazakistan adına yarışan Norah Jeruto, 8 dakika 53.02 saniyelik zamanıyla şampiyona rekoru kırarak kadınlar 3000 metre engellide altın madalyanın sahibi oldu. Çinli Feng Bin, 69,12 metreyle kariyerinin en iyi derecesine imza atarak kadınlar disk atmada şampiyonluğa ulaştı. Milli atlet Eda Tuğsuz ise kadınlar cirit atma elemelerinde mücadele verdi. Eda üç hakkında da faul yaparak şampiyonaya veda etti. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Oregon Spor Haberler

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