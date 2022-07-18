18. Dünya Atletizm Şampiyonası
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Etiyopyalı Gotytom Gebreslase, kadınlar maratonda altın madalya kazandı.
18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Etiyopyalı Gotytom Gebreslase, kadınlar maratonda altın madalya kazandı.
ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 4. gün sabah seansında kadınlar maraton finali yapıldı.
Etiyopyalı Gotytom Gebreslase, 2 saat 18 dakika 11 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor