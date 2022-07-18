18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4 dalda madalyalar sahiplerini buldu. 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4 dalda madalyalar sahiplerini buldu. ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 3. gün akşam seansında kadınlar 100 metre, sırıkla atlama, erkekler 110 metre engelli ile gülle atmada madalya mücadeleleri yaşandı. Kadınlar 100 metrede ilk 3 sırayı, Jamaikalı atletler aldı. Shelly-Ann Fraser-Pryce 10.67'lik süresiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Shericka Jackson 10.73 ile gümüş, Elaine Thompson-Herah ise 10.81 ile bronz madalyaya uzandı. Sırıkla atlamada ise ABD'li Katie Nageotte, ilk denemesinde 4.85'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti. Vatandaşı Sandi Morris ise aynı dereceye ikinci denemesinde imza attığı gerekçesiyle ikincilik elde etti. Erkekler 110 metre engellide ABD'li Grant Holloway 13.03'lük süresiyle, gülle atmada ise vatandaşı Ryan Crouser 22.94 metrelik atışıyla şampiyona rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Oregon Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.