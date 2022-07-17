18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 3 dalda madalyalar sahiplerini buldu. 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 3 dalda madalyalar sahiplerini buldu. ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 3. gün sabah seansında maraton, 10 bin metre ve çekiç atmada madalya mücadeleleri yaşandı. Etiyopyalı Tamirat Tola, 2 saat 5 dakika 36 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak erkekler maratonda altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 10 bin metre finalini, 27 dakika 27.43 saniyelik zamanıyla Ugandalı Joshua Cheptegei kazandı. Kadınlar çekiç atmada birinciliği, 78,96 metrelik derecesiyle ABD'li Brooke Andersen elde etti. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Oregon Spor Haberler

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