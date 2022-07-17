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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre finalini, ABD'li Fred Kerley kazandı.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre finalini, ABD'li Fred Kerley kazandı.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler 100 metre finalini ilk üç sırada bitirenler, ABD'li sporcular oldu.

Genelde 400 metre disiplininde yarışmasına rağmen son yıllarda odağını 100 metreye kaydıran ve Tokyo 2020'de bu sınıfta gümüş madalyaya ulaşan ABD'li Kerley, 9.86'lık derecesiyle bu şampiyonada altın madalya uzandı.

9.88'lik süreyle yarışı tamamlayan ABD'li sporculardan Marvin Bracy gümüş, Trayvon Bromell ise bronz madalyaya ulaştı.

ABD, 1991'in ardından bir kez daha dünya şampiyonalarında erkekler 100 metre finalinde ilk 3'ü, kendi sporcuları arasından çıkardı.

-Gülle atmada Ealey birinci oldu

Kadınlar gülle atma finalinde ABD'li sporcu Chase Ealey, 20.49'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Finali, Çinli Lijiao Gong ikinci, Hollandalı Jessica Schilder üçüncü sırada tamamladı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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