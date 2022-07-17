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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide yarı finale yükseldi.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide yarı finale yükseldi.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler 400 metre engelli yarışı yapıldı.

Milli sporcu, 49,83 saniyelik süresiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada 19'uncu olarak adını yarı finale yazdırdı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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