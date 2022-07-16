18. Dünya Atletizm Şampiyonası
AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Polonyalı Pawel Fajdek, erkekler çekiç atmada altın madalya kazandı.
18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Polonyalı Pawel Fajdek, erkekler çekiç atmada altın madalya kazandı.
ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler çekiç atma finali yapıldı.
Fajdek, 81,98 metrelik atışıyla altın madalyaya ulaşarak üst üste 5. kez dünya şampiyonu oldu.
Müsabakada Polonyalı Wojciech Nowicki, 81,03 metreyle gümüş, Norveçli Eivind Henriksen ise 80,87 metreyle bronz madalya elde etti.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor