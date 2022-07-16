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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Mikdat Sevler, erkekler 110 metre engellide elemeleri geçemedi.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Mikdat Sevler, erkekler 110 metre engellide elemeleri geçemedi.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler 110 metre engelli elemeleri koşuldu.

Milli sporcu, 13.61 saniyeyle serisinde 6'ncı, elemelerde yarışan 38 atlet arasında ise 26'ncı sırayı alarak yarı finale kalamadı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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