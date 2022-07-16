18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada elemeleri geçemedi. 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada elemeleri geçemedi. ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar üç adım atlama elemeleri yapıldı. Milli sporcu, 13,63 metrelik atlayışıyla serisinde 10'uncu, seçmelerde yarışan 28 atlet arasında ise 23'üncü sırayı alarak finale kalamadı. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Spor Haberler

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