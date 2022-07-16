18. Dünya Atletizm Şampiyonası
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metre elemelerinde yarıştı.
18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metre elemelerinde yarıştı.
ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 1500 metre elemeleri yapıldı.
Milli sporcu, 4.12.67'lik derecesiyle ilk seçme serisinde 13'üncü, seçmelerde yarışan 42 atlet arasında ise 38'inci sırayı elde etti.
Şilan Ayyıldız'ın yarıştığı seçme serisini, 4.07.05 ile Etiyopyalı Hirut Meshesha kazandı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor