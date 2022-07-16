18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18. Dünya Atletizm Şampiyonası

AA - Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metre elemelerinde yarıştı.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metre elemelerinde yarıştı.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 1500 metre elemeleri yapıldı.

Milli sporcu, 4.12.67'lik derecesiyle ilk seçme serisinde 13'üncü, seçmelerde yarışan 42 atlet arasında ise 38'inci sırayı elde etti.

Şilan Ayyıldız'ın yarıştığı seçme serisini, 4.07.05 ile Etiyopyalı Hirut Meshesha kazandı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title