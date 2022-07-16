18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Meryem Bekmez, kadınlar 20 kilometre yürüyüşte 18. oldu. 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Meryem Bekmez, kadınlar 20 kilometre yürüyüşte 18. oldu. ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı. Kariyerinde ikinci kez büyüklerde Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcu Meryem Bekmez, 1 saat 33.27'lik derecesiyle 18. sırada tamamladı. Son yıllarda Çinli atletlerin domine ettiği disiplinde Perulu Kimberly Garcia, 1.26.58'lik zamanıyla podyumun zirvesine çıktı. 28 yaşındaki sporcu, şampiyona tarihinde ülkesine ilk madalyasını kazandırdı. Polonyalı Katarzyna Zdzieblo ikinciliği, Çinli Shijie Qieyang ise üçüncülüğü elde etti. AA / Yunus Kaymaz - Spor Dünya Şampiyonası Meryem Bekmez Atletizm Spor Haberler

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