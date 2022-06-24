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17 yıl sonra yolu yine Diyarbakır'la kesişti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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17 yıl sonra yolu yine Diyarbakır'la kesişti

Süper Lig'de Diyarbakırspor formasını 2005-2006 sezonunda giyen Ender Alkan, 17 sezon sonra Diyarbekirspor'la teknik direktör olarak anlaştı.

Süper Lig'de Diyarbakırspor formasını 2005-2006 sezonunda giyen Ender Alkan, 17 sezon sonra Diyarbekirspor'la teknik direktör olarak anlaştı.

Yıllar sonra yolu yine Diyarbakır'la kesişen Ender Alkan, futbolculuğunda uzun yıllar Süper Lig'de çeşitli takımların başarısı için mücadele etti. Geçen sezon 3. Lig ekibi İçel İdman Yurdu ile Play-Off finali oynayan Alkan'ın transfer yapılanmasıyla ilgili Diyarbekirspor yönetimine rapor verdiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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