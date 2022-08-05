17 yıl sonra Süper Lig heyecanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yıl sonra Süper Lig heyecanı

17 yıl sonra Süper Lig heyecanı

İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

 - Güncelleme:

İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda ilk düdük çaldı. İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlıyor. Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz sezonu 60 puanla 4. sırada bitiren sarı-siyahlılar, normal sezonun ardından oynanan play-offta şampiyon olarak Süper Lig bileti alan ekip olmuştu. Süper Lig'de mücadele edecek 8 İstanbul takımından biri olan İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yeni sezondan umutlu. İstanbulspor - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalarken, Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Ögel ve Hakan Yemişken yapıyor.

Şampiyon kadro korundu

İstanbulspor'da bugün sahaya çıkan kadrodan, yeni transfer kaleci Jensen dışında tüm isimler geçen sezonu şampiyon tamamlayan takımda yer alıyordu. Sarı-siyahlılar sezonun ilk Süper Lig maçına şu 11 ile çıktı:

"David Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli, Kristal Abazaj, İbrahim Yılmaz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title