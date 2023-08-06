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17 yaşındaki Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

Spor Haberleri

17 yaşındaki milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda şampiyon olarak kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğunu elde etti.

17 yaşındaki milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü W15 Caloundra Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Avustralya'nın Caloundra kentinde sert zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden sporcu Melisa Ercan, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Hafta boyunca tamamı Avustralyalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Melisa, finalde bir başka Avustralyalı tenisçi Emerson Jones ile karşılaştı. 1 saat 17 dakika süren mücadelede Jones'i 6-3, 6-0'lık setlerle mağlup eden Melisa, üst üste 20. galibiyetini aldı ve üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Avustralya Spor Haberler

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