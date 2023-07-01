17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonasında Çeyrek Finale Çıkanlar Belli Oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından İzmir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonalarında çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin yer aldığı organizasyonda, Türkiye Kız Milli Takımı Hırvatistan, Polonya ve Fransa ile 9-12.'lik maçları oynayacak. Erkek Milli Takımı ise Bulgaristan ve İsviçre ile 13-15.'lik müsabakalarına çıkacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise İspanya, Portekiz, Ukrayna, Macaristan, İsveç, Norveç, Hollanda, Almanya, Hırvatistan, Macaristan, İspanya, Norveç, Almanya, Çekya, Fransa ve İsveç oldu. Organizasyon bugün çeyrek final ve klasman müsabakalarıyla devam edecek ve yarınki final mücadeleleriyle tamamlanacak.