17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası İzmir'de devam ediyor

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları İzmir'de ikinci gün sona erdi. Türkiye'nin de yer aldığı 15 ülkenin mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'nin kızlar takımı İsviçre'yi 2-0 mağlup etti. Erkekler takımı ise Ukrayna'ya yenilirken, Çekya'yı mağlup etti. Organizasyon 2 Temmuz Pazar günü sona erecek.