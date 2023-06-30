17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası İzmir'de devam ediyor
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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları İzmir'de ikinci gün sona erdi. Türkiye'nin de yer aldığı 15 ülkenin mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'nin kızlar takımı İsviçre'yi 2-0 mağlup etti. Erkekler takımı ise Ukrayna'ya yenilirken, Çekya'yı mağlup etti. Organizasyon 2 Temmuz Pazar günü sona erecek.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından kızlar ve erkeklerde İzmir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonalarında ikinci gün sona erdi.
İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülke mücadele ediyor.
Grup müsabakalarıyla dün başlayan organizasyonda Türkiye, ikinci gün kızlarda İsviçre'yi 2-0 mağlup etti. A Grubu'ndaki 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, gruptaki son maçında yarın Portekiz'le karşılaşacak.
17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ise Ukrayna'ya 2-1 yenilirken, Çekya'yı 2-0 mağlup etti. Erkeklerde ilk grup maçlarını tamamlayan Türkiye, yarınki maçlara göre klasman müsabakalarına çıkacak.
Yarın devam edecek organizasyon 2 Temmuz Pazar günü tamamlanacak.