17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonalarında Yarı Finalistler Belli Oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından İzmir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonalarında yarı finale kalan takımlar belirlendi. Türkiye'nin de yer aldığı organizasyonda kızlarda Hollanda-İsveç ve İspanya-Macaristan, erkeklerde ise Macaristan-İsveç ve İspanya-Almanya eşleşmeleri yarı finalde karşılaşacak.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından İzmir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonalarında yarı finale kalanlar belli oldu.

İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin yer aldığı organizasyon, öğleden sonra çeyrek final ve klasman müsabakalarıyla sürdü.

Organizasyonda Hırvatistan, Polonya ve Fransa ile 9-12'ncilik maçlarında mücadele eden Türkiye Kız Milli Takımı, ilk maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Türkiye, yarın Polonya ve Fransa ile karşılaşacak.

Erkeklerde Bulgaristan ve İsviçre ile 13-15'incilik müsabakaları oynayan Türkiye, ilk maçında İsviçre'yi 2-0 yendi. Türkiye, yarın Bulgaristan'la karşılaşacak.

Kızlarda yarı finalde Hollanda-İsveç ve İspanya- Macaristan eşleşmeleri yarın oynanacak.

Erkeklerde ise Macaristan ile İsveç ve İspanya ile Almanya yarı finalde birbirlerine rakip oldu.

Organizasyon, yarınki mücadelelerle sona erecek.