17 Yaş Altı Milli Takım Aday Kadrosu Belli Oldu

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan'da oynayacağı 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme turu maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 4 Kasım Salı günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Milli takımın eleme turu maçlarının aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Cem Efe Eroğlu (Galatasaray), Sadullah Yiğit Kabakuşak (Hesap.com Antalyaspor), Tolga Sancak (Göztepe)

Savunma: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş), Yasin Akçay (Trabzonspor), Bilal Demirağ (Altınordu), Ramazan Özçelik (Hesap.com Antalyaspor), Ata Yanık (TÜMOSAN Konyaspor), Enes Işık (Ajax), Üveys Yasir Satık (Hesap.com Antalyaspor), Barış Baş (Corendon Alanyaspor)

Orta saha: Halil Koç (Bayer Leverkusen), Emirhan Ateş (Fenerbahçe), Yağız Fikri Şen (Fenerbahçe), Efe Seçil (TÜMOSAN Konyaspor), Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray), Tarık Buğra Kalpaklı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Eymen Mustafa Erdoğan (Köln), Mustafa Duru (Galatasaray), Ali Demirbilek (Hesap.com Antalyaspor), Hüseyin Şen (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Emin Eren Sayar (Fenerbahçe), Ada Yüzgeç (Galatasaray)

Türkiye, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası'nın eleme turunda 7. Grup'ta Sırbistan, Bosna Hersek ve Malta ile mücadele edecek. Milli takımın yer aldığı 7. Grup'ta maçlar, 11-17 Kasım tarihlerinde Sırbistan'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Toplam 14 grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 2026 yılında oynanacak A Ligi'nin 2. turuna yükselecek. Geride kalan 26 takım ise B Ligi 2. turuna dahil olacak.

A Ligi 2. turunda 7 grup lideri, şampiyona finallerinde yer alacak. Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Estonya da eleme turlarında mücadele edecek. Estonya'nın 7 grup birincisi arasında yer alması halinde en iyi ikinci de finallere adını yazdıracak.

Ülkeler, Estonya'da oynanacak finallerde Katar'da düzenlenecek 2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yer almak için de yarışacak.