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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda İskoçya'yı 3-0 Yendi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Gruptaki son maçında İskoçya'yı 3-0 yendi. Mustafa Hekimoğlu ve Muhammed Mustafa Özkan'ın golleriyle galibiyeti elde eden milli takım, Elit Tur'a yükseldi.