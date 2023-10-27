17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda İskoçya'yı 3-0 Yendi
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Gruptaki son maçında İskoçya'yı 3-0 yendi. Mustafa Hekimoğlu ve Muhammed Mustafa Özkan'ın golleriyle galibiyeti elde eden milli takım, Elit Tur'a yükseldi.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Gruptaki son maçında İskoçya'yı 3-0 yendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlıların golünü 62. dakikada Mustafa Hekimoğlu ile 82. ve 87. dakikalarda Muhammed Mustafa Özkan kaydetti.
Gruptaki diğer maçta, Kazakistan ile Belarus 0-0 berabere kaldı.
Gruptaki ilk maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kalan ve ikinci maçında Belarus'u 1-0 yenen 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 7 puanla gurubu lider tamamladı.
Grupta, Belarus 4 puanla ikinci, İskoçya 3 puanla üçüncü ve Kazakistan 2 puanla son sırada yer aldı.
Ay-Yıldızlılar bu skorla Elit Tur'a yükseldi. Genç milliler, maç sonu tur atlamanın sevincini yaşadı.