17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 18 ve 21 Kasım tarihlerinde Almanya ile Antalya'da oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 18 ve 21 Kasım tarihlerinde Almanya ile Antalya'da oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, teknik direktör Uğur İnceman yönetiminde 13 Kasım Pazartesi günü Antalya'da toplanacak.
Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Ferhat Yağız Usta (Gençlerbirliği), Berk Metin Erdoğan, Cumali Gürsel (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (FC Bayern München), Emirhan Ağzıkara (VfB Stuttgart), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Emirhan Delikaya (1889 Hoffenheim)
Orta saha-Forvet: Tanay Coşar (DSC Arminia Bielefeld), Özder Özcan (ADO Den Haag), Mustafa Erhan Hekimoğlu, Enes Cinemre (Beşiktaş), Mustafa Özbay (EMS Yapı Sivasspor), Berkay Aslan (FC Augsburg), Emre Erdoğan (TSV 1860 München), Yasir Boz (Fenerbahçe), Ege Araç (Galatasaray), Muhammed Mustafa Özkan (Hertha BSC Berlin), Muhammed Hamza Korkmaz (IF Brommapojkarna), Metin Şen (1899 Hoffenheim)