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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 18 ve 21 Kasım tarihlerinde Almanya ile Antalya'da oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.