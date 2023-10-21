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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Kazakistan ile Berabere Kaldı

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup ilk maçında Kazakistan ile golsüz berabere kaldı. Diğer maçta ise Belarus, İskoçya'yı mağlup etti. Takımın ikinci karşılaşması Belarus ile, son maçı ise İskoçya ile yapılacak.