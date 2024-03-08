17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elit Tur Aday Kadrosu Duyuruldu

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 20-26 Mart'ta Gürcistan'da oynanacak şampiyonanın aday kadrosuna davet edilen futbolcular, 13 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Trabzon Panagia Premier Hotel'de toplanacak.

Milliler hazırlıklarını 17 Mart Pazar gününe kadar Trabzon'da gerçekleştirecek, ardından karşılaşmaların oynanacağı Gürcistan'a karayolu ile gidecek.

Ay-yıldızlılar, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu'nda Danimarka, Gürcistan ve Sırbistan ile oynayacak. Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte 20 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek.

Teknik direktör Uğur İnceman yönetimindeki milli takıma şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş), Ömer Bircan Camcı (Fenerbahçe), Burak Alp Çakmak (Hertha BSC Berlin)

Defans: Cumali Gürsel (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Bayern München), Boran Eligüzel (Fenerbahçe), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Uğur Şahin (MSV Duisburg), Arda Öztürk (Trabzonspor), Emirhan Delikaya (TSG 1899 Hoffenheim)

Orta Saha/Forvet: Özder Özcan (ADO Den Haag), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Erdem Güleç (EMS Yapı Sivasspor), Berkay Aslan (Augsburg), Battal Ömer Duldar (Twente), Yasir Boz, Haydar Karataş (Fenerbahçe), Ege Araç (Galatasaray), Kubilay Gülmen, Muhammed Mustafa Özkan (Hertha BSC Berlin), Kerem Arık (Manisa FK), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Haktan Şener (Olympique Lyonnais), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor), Metin Şen (TSG 1899 Hoffenheim), Darvin Kaan Soylu (VfL Wolfsburg)

Maç programı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Elit Tur maç programı şu şekilde:

20 Mart Çarşamba:

TSİ 14.00 Türkiye-Danimarka (Tskaltubo Technical Center)

23 Mart Cumartesi:

TSİ 16.00 Türkiye-Gürcistan (Shengelia)

26 Mart Salı:

TSİ 16.00 Sırbistan-Türkiye (Tskaltubo Technical Center)