17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 16 Mayıs-1 Haziran'da İsrail'de katılacağı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlılar, 14 Mayıs Cumartesi günü İsrail'e gidecek.

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası C Grubu 17 Mayıs'ta İsrail, 20 Mayıs'ta Sırbistan ve 23 Mayıs'ta Belçika ile karşılaşacak.

Teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül, Ali Yeşilyurt (Galatasaray), Selçuk Rinal (St. Pauli), Mertcan Ayhan, Batuhan Yavuz (Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Efe Akman (Galatasaray), Efe Kaan Sihlaroğlu, Fırat Alpsoy (Karlsruher), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek, Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor).