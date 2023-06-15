17 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Ankara kampı başladı

17 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

17 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, milli takımın 19 Haziran'a kadar sürecek hazırlık kampı başladı.

Milliler, başantrenör Rıfat Şahin yönetiminde çalışmalarını THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriyor.

Hazırlık kampı kadrosunda 24 hentbolcu yer alıyor.