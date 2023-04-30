Milli sporcu Burak Haşhaş, İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Küçük Masa 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Burak Haşhaş, İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Küçük Masa 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup maçlarından 4 galibiyet alan Burak Haşhaş çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde karşılaştığı Alman Jakob İde'yi 30-7 yenen Burak Haşhaş, yarı finalde milli sporcu Kıvanç Burkan Yıldırım ile karşılaştı.

Burak, Kıvanç'ı da 30-7 yenerek finale yükseldi ve İspanyol Bruno Martinez'in rakibi oldu. İspanyol rakibini 30-19 yenen Burak Haşhaş, altın madalya kazandı.

Kıvanç Burkan Yıldırım ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.