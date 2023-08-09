17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye Avusturya'ya yenildi
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Türkiye, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Avusturya'ya 32-29 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşadı. Milli takımın son maçı Letonya ile olacak.
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Avusturya'ya 32-29 yenildi.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı 16-15 önde tamamlayan milliler, ikinci devre üstünlüğünü koruyamadı.
Karşılaşmayı 32-29 kaybeden milli takım, ilk mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, gruptaki son maçını yarın Letonya ile yapacak.
A Grubu'nda oynanan günün diğer maçında İtalya, Büyük Britanya'yı 42-20 mağlup etti. B Grubu'nda ise Polonya, Bulgaristan'ı 38-14, Finlandiya da Slovakya'yı 22-19 yendi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor