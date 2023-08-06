17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman
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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman mücadelesine 4 maçla devam edildi.
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman mücadelesine 4 maçla devam edildi.
Ankara'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Letonya-İtalya: 23-40
Büyük Britanya- Avusturya : 12-47
B Grubu
Kosova-Polonya: 19-40
Bulgaristan-Slovakya: 23-37
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor