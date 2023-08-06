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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman

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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman mücadelesine 4 maçla devam edildi.

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman mücadelesine 4 maçla devam edildi.

Ankara'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Letonya-İtalya: 23-40

Büyük Britanya- Avusturya : 12-47

B Grubu

Kosova-Polonya: 19-40

Bulgaristan-Slovakya: 23-37

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Büyük Britanya Bulgaristan Avusturya Spor Haberler

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