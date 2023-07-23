17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İkinci Oldu
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Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, finalde İtalya'ya 3-1 yenildi ve Avrupa ikincisi oldu. Final karşılaşmasının ardından yapılan törende; Begüm Kaçmaz en iyi orta oyuncu, Ece Esepaşa ise en iyi libero olarak turnuvanın rüya takımına seçildi.
SALON: Sportska HalaHAKEMLER: Yves Kalin (İsviçre), Endri Zguri (Arnavutluk)TÜRKİYE: Irmak Nil, Eslem, Duru Şah, Ceylin, Ceyda, Begüm, Ece (L), Zeynep Nur (L) (Aylin, Derinsu, Kardelen, Pajic, Mina)İTALYA: Spaziano, Tosini, Bovolenta, Caruso, Peroni, Quero, Bonafede (L) (Schillkowski, Novello, Moroni)SETLER: 12-25, 8-25, 25-21, 19-25SÜRE: 90 dakika (20',17',26',27')Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, finalde İtalya'ya 3-1 yenildi ve Avrupa ikincisi oldu.Final karşılaşmasının ardından yapılan törende; 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'ndan Begüm Kaçmaz en iyi orta oyuncu, Ece Esepaşa ise en iyi libero olarak turnuvanın rüya takımına seçildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor