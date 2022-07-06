17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi. 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda mili takım, ilk maçında Romanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-16, 25-6 ve 25-15'lik setler 3-0 mağlup etti. Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçını 8 Temmuz Cuma günü Kuzey Makedonya ile yapacak. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Sırbistan voleybol Romanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.