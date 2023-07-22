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17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Spor Haberleri

Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Milliler, final müsabakasında yarın saat 19.00'da Yunanistan-İtalya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı final müsabakasında Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Milliler, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanacak final müsabakasında yarın saat 19.00'da Yunanistan-İtalya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hırvatistan Sırbistan Spor Haberler

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