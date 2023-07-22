17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasında mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Genç milliler, yarın saat 19.00'da oynanacak Yunanistan-İtalya karşılaşmasının galibiyle finalde karşılaşacak. Final müsabakası ise Sırbistan'ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanacak.
Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasında mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Maç boyunca üstün oynadığı karşılaşmada milliler, 26-24, 25-15, 19-25, 25-23 setlerle rakibini 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.Genç milliler, yarın saat 19.00'da oynanacak Yunanistan-İtalya karşılaşmasının galibiyle finalde karşılaşacak.
Final müsabakası ise Sırbistan'ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor