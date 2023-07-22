17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasında mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Genç milliler, yarın saat 19.00'da oynanacak Yunanistan-İtalya karşılaşmasının galibiyle finalde karşılaşacak. Final müsabakası ise Sırbistan'ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanacak.