17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu SALON: Sport Hall TJ SlaviaHAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan)İTALYA: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui, Bonafede (L) (Amoruso, Coba)TÜRKİYE: Defne, Eslem, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece (L) (Talya, Eylül,... SALON: Sport Hall TJ Slavia HAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan) İTALYA: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui, Bonafede (L) (Amoruso, Coba) TÜRKİYE: Defne, Eslem, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece (L) (Talya, Eylül, Simge) SETLER: 25-16, 23-25, 25-20, 25-22 SÜRE: 92 dakika (20, 24, 24, 24) CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olan Türkiye, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. 25-16, 23-25, 25-20 ve 25-22'lik setlerle rakibine 3-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Bulgaristan Azerbaycan Türkiye İtalya Spor Haberler

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