17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girdi

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, EHF Avrupa Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara'da 5-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek şampiyona için milli takımın başkentte kamp çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı Başantenörü Serkan İnci, kampın 21 Mayıs'a kadar süreceğini aktararak, "Ankara'da ağustos ayında mücadele edeceğimiz Avrupa Şampiyonası'nda hedeflediğimiz başarı doğrultusunda, yaz ayı içinde de gerekli kamp ve maç planlamalarını yaptık. Amacımız milli takımımız ile ileriye dönük başarılar elde etmek. Bunun başlangıç ayağını da ağustos ayındaki şampiyona olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takımın kamp kadrosunda şu isimlerin yer aldığı kaydedildi:

Kaleci: Betül Yılmaz (Odun Pazarı), Ceren Çelik, Hiranur Öztürk (Cent Koleji), Meryemce Koştan (On Otomasyon Defne)

Sol kanat: Ela Hüzmeli (Totemcarda Adasokağı), Şilan Yılmaz, Nisanur İnce (Cent Koleji)

Sol oyun kurucu: Viyan Asmin Avras (Cent Koleji), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Hande Muhçu (Ortahisar Belediyesi), Nisan Çakar (Samsun Hentbol)

Orta oyun kurucu: Buket Seven (Totemcard Adasokağı), Havin Bozkurt (Avcılar 1903), Öykü Doğan Harmancı (Cent Koleji), Kayra Meyil Kır (TV Aldekerk), Nisanur Cengiz (Samsun Hentbol)

Sağ oyun kurucu: Ceren Sili (Samsun Hentbol), Azra Öztürk (Cent Koleji), Helin Su Karagözlü (Osmangazi Belediyespor)

Sağ kanat: Sümeyye Durdu, Seval Bozova, Ebrar Halime Kılıç (Cent Koleji)

Pivot: Zehra Karadavut, İlayda Yüksel (Cent Koleji), Sudenaz Kaya (Totemcard Adasokağı).