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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası 2. tur maçları için kadro açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan kadroda yer alan oyuncular belirlendi. Milli takım, Hollanda'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda İspanya, Hollanda ve Ukrayna ile mücadele edecek.

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarının kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Begüm Üresin tarafından belirlenen aday kadroya şu oyuncular çağrıldı:

Kaleci: Sinem Özdemir (Werder Bremen), Aliye Tecer (Beylerbeyi Spor Kulübü), Melis Güneş (Selçuk Çamlık Spor)

Defans: Selen Su Yarayan (SC Freiburg), Ecemnur Öztürk, İlayda Tali (Dudullu), Burcu Özsoy (Horozkent Spor Kulübü), Miray Ayhan (Stabaek FC), Aysu Ünver (East Meadow Soccer Club), Sudenaz Deligöz (Bakırköy Yenimahalle FK),

Orta Saha: Melisa Kurt (RSCA Anderlecht), Merve Nur Taşucu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Berra Pekgöz (Galatasaray), Selin Mehmedov (KRC Genk), Zeynep Türker (Bayer 04 Leverkusen), Ela Geçer (Jönköpings Södra IF), Sibel Köksal (RCSV Zestienhoven), Ela Yetim (PSV Eindhoven), Yaren Ersen (Dudullu)

Forvet: Elif Ceren Mutlu (Bakırköy Yenimahalle FK), Zeynep Bilir (Kayseri Kadın FK), İlayda Baltacı (TSV Amicitia Viernheim)

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın kampa girerek hazırlıklarına başlayacak 17 Yaş Altı Milli Takımı, 12 Mart'ta Hollanda'nın Leiden şehrine gidecek.

Ay-yıldızlılar organizasyonda ilk maçını 14 Mart tarihinde İspanya ile yapacak. 17 Mart'ta ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak olan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 20 Mart tarihinde de Ukrayna ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Spor

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