Haberler

Genç milli hentbolcular, Akdeniz Konfederasyon Kupası'na Bolu'da hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Kosova'da gerçekleştirilecek Akdeniz Konfederasyon Kupası için Bolu'da kamp yapıyor. Antrenör Sertan Sarpaş, sporcuların yoğun bir tempo ile hazırlandığını ve Türkiye'nin hentbol alanındaki başarısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyon Kupası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.

Milli sporcular, Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda antrenör Sertan Sarpaş yönetiminde, 8-15 Şubat 2026'da Kosova'da gerçekleştirilecek şampiyonaya hazırlanıyor.

Bolu kampında bulunan 24 sporcu, hazırlık çalışmaları kapsamında günde çift antrenman yapıyor.

" Türkiye'nin adını daha yukarılara çıkarmak istiyoruz"

Sertan Sarpaş, AA muhabirine, Bolu'nun çok güzel kamp eğitim merkezine sahip olduğunu, kentte ikinci kez kamp yaptıklarını söyledi.

Serpaş, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Çift antrenmanlarla turnuvaya hazırlanıp, geleneksel hentbol branşımızı yukarı çıkarmak istiyoruz." dedi.

Takip ettikleri sporcuların da olduğunu aktaran Serpaş, " Türkiye'yi taramaya devam ediyoruz. Bu 24 sporcuyla önümüzdeki turnuvaya hazırlanıyoruz. 17 yaş altı Avrupa'da yeni jenerasyon olarak ortaya çıktı. Biz de bu jenerasyon içerisinde yer almak istiyoruz. Türkiye'nin adını daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Federasyon başkanımızın da desteğiyle daha fazla kamp yaparak Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukları toplayıp, bunları geliştirerek, milli takımımıza yakışır şekilde oyuncular haline getireceğiz." diye konuştu.

Sertan Sarpaş, Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelerde hentbolun önemli bir spor olduğuna işaret ederek, "Hentbolun belli bir kültürü var. Türkiye'ye de bu kültür yavaş yavaş geliyor. Hentbol Federasyonu Başkanımız Mesut Çebi öncülüğünde İspanyol ekolüyle çalışmalara devam diyoruz. Altyapı koordinatörümüz Jordi Jodar Sagales ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk hentbolunun ismini daha iyi seviyelere çekmek adına uzun süreli planlama ve projeler yapıldı. Devamı sağlayarak ilerleme kaydetmeyi hedefledik. Umarım bu projelerin devamı gelir, Türkiye hentbolda hak ettiği yerde yer alır." ifadelerini kullandı.

Milli takımın kampı, 14 Aralık Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
title