Üye Girişi
Haberler
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda İkinci Oldu

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Spor Haberleri

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde Yunanistan'a 3-2 yenilen 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, organizasyonu ikinci tamamladı. Milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı Yunanistan'a 3-2 yenilen 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, organizasyonu ikinci tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, finalde Yunanistan ile karşılaştı.

Rakibine 25-19, 25-21, 21-25 19-25 ve 9-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan milliler, organizasyonda ikinci oldu.

Milli takım, 11-23 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yunanistan Sırbistan voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title