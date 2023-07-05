17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde Yunanistan'a 3-2 yenilen 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, organizasyonu ikinci tamamladı. Milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı Yunanistan'a 3-2 yenilen 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, organizasyonu ikinci tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, finalde Yunanistan ile karşılaştı.

Rakibine 25-19, 25-21, 21-25 19-25 ve 9-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan milliler, organizasyonda ikinci oldu.

Milli takım, 11-23 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.